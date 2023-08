Fortnite Ultima Spiaggia arriva oggi: vampiri e auto invadono l'isola nel trailer

Come preannunciato da Epic Games, oggi Fortnite: Battaglia Reale resterà offline per diverse ore, per garantire la corretta attivazione dei contenuti di Stagione 4: Ultima Spiaggia.

La nuova fase del free to play è stata introdotta con un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Il video conferma l'ingresso in scena del vampiro Kado Thorne, che ha conquistato l'isola di gioco e ne ha prosciugato le ricchezze. Le risorse sottratte sono state utilizzate dalla creatura della notte per finanziare la costruzione di proprietà immobiliari di lusso, che corrispondono a nuovi punti d'interesse nella mappa del battle royale, tra Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura.

I residenti dell'isola di Fortnite, tuttavia, non sono intenzionati ad accettare l'occupazione di Rovine Rubiconde, della fabbrica di Succo schiaffoso e di una delle torri di Mega City. Impugnando armi e astuzia, i giocatori dovranno dunque infiltrarsi nelle roccaforti del vampiro, per sottrarre all'avversario tesori preziosi e sventarne i pericolosi piani. Per darsi alla fuga, gli amanti della velocità potranno salire a bordo della nuova Nitro Fang, con la quattro ruote pronta ad affrontare curve strettissime tramite l'attivazione del freno a mano.



Come già annunciato, per l'occasione anche Khaby Lame debutta in Fortnite: Battaglia Reale, mentre una nuova collaborazione con Lucasfilm porterà presto anche Ahsoka Tano sull'isola infestata dal vampiro.