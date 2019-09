Fortnite Spirito di Squadra: cura un alleato con Sguazzo Trangugio

I giocatori della Stagione 10 di Fortnite possono dedicarsi alle nuove missioni Spirito di Squadra della settimana 7. Tra queste ce n'è una che richiede di curare un alleato con Sguazzo Trangugio in tre partite diverse: vi spieghiamo come completarla.

Introdotto con la patch 9.30 di Fortnite, Sguazzo Trangugio si presenta come un oggetto di lancio curativo a forma di lattina. Potrete raccoglierlo sul campo di battaglia e lanciarlo verso i vostri compagni di squadra per curarli. Vediamo come funziona Sguazzo Trangugio, e cosa bisogna sapere per completare la relativa missione Spirito di Squadra il più facilmente possibile.

Come curare un alleato con Sguazzo Trangugio in tre partite diverse

Prima di tutto dovete procurarvi l'oggetto Sguazzo Trangugio. Lo trovate nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei lama. Per aumentare le vostre probabilità di trovare l'oggetto, vi consigliamo di atterrare presso i luoghi indicati della mappa, dove saranno presenti molti più forzieri da aprire.

Dopo che vi sarete procurati l'oggetto Sguazzo Trangugio, non vi resta che lanciarlo verso uno dei vostri alleati per curarlo. Per completare la missione dovrete ripetere questa operazione in tre partite differenti.

Parlando delle ultime novità inserite nel gioco, ricordiamo che nella giornata di ieri è stata pubblicato l'aggiornamento 10.30 di Fortnite. L'update ha introdotto la nuova area Palme Acquatiche, e ha permesso ai data miner di scovare la skin segreta della Stagione 10.