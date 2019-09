Fortnite Spirito di Squadra: Rianima un compagno con i Furgoni di Riavvio

Una delle missioni prestigio Spirito di Squadra di Fortnite Stagione 10 richiede di rianimare un alleato utilizzando i Furgoni di Riavvio. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per completare facilmente questa missione.

Introdotti con la patch 8.30 di Fortnite, i Furgoni di Riavvio permettono di rianimare i compagni di squadra, portandoli in vita dopo che sono caduti sul campo di battaglia. Una delle missioni prestigio "Spirito di Squadra" richiede proprio di riportare un alleato in vita: vediamo come fare.

Rianima un compagno di squadra con i Furgoni di Riavvio

Una volta che vengono abbattuti, i compagni di squadra rilasciano una scheda che rimane sul terreno per 90 secondi. Questa scheda deve essere raccolta entro lo scadere del tempo, in modo da portarla in uno dei Furgoni di Riavvio e riportare in vita il compagno di squadra.

Dopo aver raccolto la scheda, dovrete portarla in un Furgone di Riavvio e interagire con esso per 10 secondi. Quando un giocatore viene riportato in vita, questo rientra sul campo di battaglia con una pistola comune, 36 munizioni e 100 unità di legno.

Dove sono posizionati i Furgoni di Riavvio? Ne troverete almeno uno all'interno di ogni luogo indicato della mappa, quindi vi basterà guardarvi attorno per individuarli facilmente. Tutto quello che dovete fare per completare la missione, dunque, è raccogliere la scheda di un compagno di squadra caduto entro lo scadere del tempo, dirigervi verso un Furgone di Riavvio e interagire con esso fino a quando l'alleato non viene riportato in vita.

A proposito di missioni Spirito di Squadra, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione Cura un alleato con Sguazzo Trangugio. Parlando invece delle ultime novità introdotte nel gioco, ricordiamo che ieri 11 settembre è stato pubblicato l'aggiornamento 10.30 di Fortnite.