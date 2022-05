Fortnite: la splendida skin gratis Assassino Vulcanico sarà esclusiva PC, come riscattarla

Ad un anno esatto dal debutto dello Street Shadow Pack di Fortnite Battaglia Reale, Epic Games ha deciso di distribuire un nuovo bundle gratuito a tutti gli utenti PC per celebrare l'inizio di un'ondata di sconti sul suo negozio digitale.

Come sbloccare il Bundle Assassino Vulcanico

A partire da domani, giovedì 19 maggio 2022 alle ore 17:01, il pacchetto Assassino Vulcanico verrà reso disponibile in esclusiva sulla versione PC del gioco, ovvero attraverso l'Epic Games Store. Per poter ottenere il set composto anche da Dorso decorativo "Ritmo Ardente", Copertura per armi e veicoli "Flow e Fiamme" e il piccone "Lucentezza Stradale Sulfurea" dovrete semplicemente avviare Fortnite su PC e riscattare il pacchetto a 0 V-Bucks nel negozio oggetti.

Potete aderire all'offerta sia effettuando l'accesso al gioco da PC oppure sfruttando servizi come GeForce Now, grazie al quale si può avviare la versione Epic Games Store del battle royale. Sappiate che, con tutta probabilità, potreste avviare Fortnite Capitolo 3 anche su PC più datati, dal momento che non dovrete fare altro che aprire il negozio e ottenere il bundle, senza che vi siano di mezzo modelli poligonali in grado di mettere in difficoltà processori e schede grafiche obsolete.

Va precisato che chiunque abbia attivato il cross-save di Fortnite potrà sbloccare il pacchetto su PC e poi utilizzarlo si qualsiasi altra versione (Android, iOS tramite Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch".

Guida alle sfide del Bundle Assassino Vulcanico

Come accaduto con lo Street Shadow Pack, i giocatori dovranno guadagnarsi i contenuti inclusi nel bundle e, pertanto, saranno chiamati a completare alcuni semplici incarichi che non hanno limiti temporali per essere portati a termine.

Ecco di seguito l'elenco delle sfide del Bundle Assassino Vulcanico:

Incendia strutture (0/100) - Ricompensa: Dorso decorativo "Ritmo Ardente"

Sopravvivi alle fasi della Tempesta (0/50) - Ricompensa: Copertura per armi e veicoli "Flow e Fiamme"

Infliggi danni agli avversari (0/2.100) - Ricompensa: Piccone "Lucentezza Stradale Sulfurea"

Completa gli incarichi del pacchetto Assassino Vulcanico (0/3) - Ricompensa: costume Komplex Tettonico

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare avatar e temi PSN grazie all'evento Fortnite x PlayStation? Sono inoltre disponibili le ricompense esclusive sul server Discord italiano di Fortnite.