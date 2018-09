Fortnite: a Sponde del Saccheggio si stanno verificando strani fenomeni legati al cubo

Un utente su Reddit ha segnalato la comparsa di alcuni strani fenomeni in Fortnite Battaglia Reale, sicuramente legati al misterioso cubo viola che da diversi giorni si sta spostando sulla mappa di gioco.

I fenomeni si sono verificati nel lago di Sponde del Saccheggio, e sono stati documentati nei video che potete ammirare in fondo a questa notizia. Nel primo, lo scambio di un oggetto a terra con quello in inventario ha generato la luce viola e il suono caratteristici del cubo viola. Lo stesso è accaduto anche nel secondo video in un'altra circostanza, ovvero la morte del giocatore.

Il fatto che certe cose stiano accadendo solo ed esclusivamente nel lago di Sponde del Saccheggio non fa altro che avvalorare la tesi secondo la quale il percorso del cubo culminerà proprio in questo luogo. Cosa accadrà poi? Anche questo è oggetto di numerose speculazioni. Secondo la teoria più supportata dalla comunità, l'ingresso del cubo nelle acque darà ufficialmente il via alla Stagione 6 trasformando l'acqua in lava e il luogo in un vero e proprio cratere vulcanico.

Nell'attesa che venga sciolto il bandolo della matassa, ai giocatori non mancano di certo le cose da fare. In questi giorni è attivo l'evento Alza la Posta, che include la MAT La Fuga e nuove sfide con ricompense esclusive. Non mancano all'appello neppure le sfide settimanali, come "Visita diverse Teste di Pietra" e "Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi".