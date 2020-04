Fortnite Spray Contest: Epic annuncia il nuovo concorso per creativi

Dopo aver proposto agli utenti di dare vita a nuove danze da immortalare in qualche stramba emote, Epic Games ha annunciato un concorso dedicato a tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale che amano dare sfogo alla propria creatività attraverso il disegno.

Parliamo del Fortnite Spray Contest, il cui funzionamento è estremamente semplice e al quale possono partecipare tutti. Il concorso richiede che gli utenti creino il disegno da utilizzare per uno spray del gioco che sia a tema Spettri o Ombre (le due fazioni della Stagione 2 del Capitolo 2). Una volta creato il disegno non dovrete far altro che condividerlo su Twitter o Instagram utilizzando l'hashtag #FortniteSprayContest. Nel caso foste interessati al contest, sappiate che potrete pubblicare le vostre immagini a partire dal 27 aprile 2020 alle ore 16:00 e non oltre le 15:59 italiane del prossimo 3 maggio. Oltre ad invitarvi a dare un'occhiata al regolamento ufficiale del concorso, vi ricordiamo che possono partecipare solo ed esclusivamente gli utenti che hanno già compiuto 13 anni.

Sapevate che nel corso delle ultime ore il team di sviluppo del battle royale più giocato di sempre ha svelato i numeri da capogiro dell'evento Fortnite X Travis Scott?