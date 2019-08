Fortnite Spara e Spera: dove trovare una Fontana, una Gru da Discarica e un Distributore

Le missioni Spara e Spera di Fortnite Battaglia Reale sono arrivate e, per portare a compimento una delle sfide della seconda settimana della Stagione X, bisogna utilizzare uno spray su tre diversi oggetti specifici della mappa di gioco.

Ecco di seguito dove trovare una Fontana, una Gru da Discarica e un Distributore Automatico:

Fontana

Per completare il primo step di questa missione non dovrete far altro che raggiungere l'area della mappa chiamata Grandi Megazzini ed entrare nel centro commerciale, al centro del quale troverete una grossa fontana circondata da panchine. Utilizzate uno spray qualsiasi sulla fontana ed il gioco è fatto.

Gru da Discarica

Trovare la Gru da Discarica è molto semplice e, per farlo, vi basterà atterrare a Crocevia del Ciarpame. Nella parte più ad est di questa particolare area della mappa c'è una piccola struttura e, al piano di sopra, è presente una piccola gru. Equipaggiate uno spray, utilizzatelo sul mezzo e avrete portato a termine anche la seconda fase della sfida.

Distributore Automatico

A differenza dei precedenti step della sfida, questo non richiede di trovare un oggetto unico, dal momento che sparsi in giro per la mappa di gioco ci sono tantissimi Distributori Automatici. Se avete delle difficoltà a trovarne uno, potete sempre dare un'occhiata alla nostra mappa dei distributori di Fortnite. Una volta trovato, non dovrete far altro che utilizzare uno spray e completare la missione.

Avete già letto la nostra guida su come utilizzare uno spray in diverse stazioni di servizio?