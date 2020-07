Fortnite: spunta una nave spaziale, l'arrivo di Atlantide è imminente?

È ormai da un bel po' che il livello del mare di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 continua ad abbassarsi lasciando emergere sempre più aree della mappa. Con l'ultimo update sembra stia venendo fuori anche un nuovo punto d'interesse che, secondo molti, corrisponderebbe ad Atlantide.

A dare ulteriore conferma dell'arrivo di nuove aree di gioco è la recente comparsa di una navicella spaziale in corrispondenza dell'area a nord-ovest, che potrebbe presto trasformarsi in Luogo dello Schianto. Il mezzo sferico riprende i colori della skin Siona, che secondo i dataminer si prepara ad approdare nel gioco come nuovo boss, dal momento che sono stati ritrovati tra i file di gioco i modelli dei suoi Scagnozzi. Insomma, sembra proprio che la mappa debba subire diverse modifiche da qui al termine della Stagione 3 e Atlantide non è l'unica nuova area in arrivo con tanto di boss e armi mitiche.

Prima di lasciarvi alle immagini pubblicate dai dataminer, vi ricordiamo che un leak ha svelato tutte le skin nascoste nella patch 13.30 di Fortnite Capitolo 2, le quali arriveranno presto nel negozio oggetti.

Avete già dato un'occhiata alla skin Galaxy Scout di Fortnite Battaglia Reale e alle modalità attraverso le quali sbloccarla?