Fortnite: spunta un prigioniero tra i ghiacci del castello di Picco Polare!

L'inizio dell'evento Tempesta di Ghiaccio ha spinto gli utenti più curiosi della community di Fortnite a servirsi dei glitch del battle royale di Epic Games per sbirciare ancora una volta tra le segrete del castello di Picco Polare, il punto focale delle attività della Stagione 7 a tema invernale.

Come riportato in video dall'immancabile FortTory attraverso le pagine del suo canale YouTube, il blocco di ghiaccio da cui si dirama il dedalo di cunicoli che compone il sotterraneo del dungeon si starebbe rapidamente sciogliendo.

Gli sconvolgimenti avvenuti sull'isola di Fortnite Battaglia Reale a causa della frammentazione della Sfera di Ghiaccio e dell'invasione della Legione del Ghiaccio avrebbe infatti provocato un insolito aumento della temperatura delle segrete del Castello.

All'interno del blocco di ghiaccio cominciano già a intravedersi i ceppi che intrappolano un misterioso prigioniero. I rumor che cominciano a circolare in rete, ovviamente, collegano questo fenomeno all'attività che ha coinvolto le Uova di Drago all'inizio della Stagione 7, anch'esse presenti nelle segrete del dungeon di Picco Polare.

In ogni caso, vista la rapidità con cui si sta sciogliendo il blocco, non manca molto prima di capire cosa hanno in serbo per noi gli autori di Epic Games per portare una ventata di freschezza alla già gelida esperienza di gioco offerta dall'evento Tempesta di Ghiaccio di Fortnite.