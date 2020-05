Fortnite: spunta in rete un video che mostra emote e skin di Loserfruit

Avrete sicuramente letto nel corso degli ultimi giorni che i dataminer di Fortnite hanno scovato riferimenti al set di Loserfruit nell'ultimo aggiornamento del battle royale. Continuando ad investigare, però, i leaker sono riusciti persino a pubblicare un video che mostra l'emote e la skin ispirati all'influencer.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, questi utenti hanno estratto dai file dell'update 12.60 tutti i file necessari ad utilizzare alcuni degli oggetti del set, il quale dovrebbe contenere anche un piccone composto da due diversi strumenti e di cui non sappiamo altro. Non possiamo dire con certezza se sarà questo l'aspetto definitivo del costume, anche perché è possibile notare facilmente come le fattezze del volto dell'avatar siano molto distanti da quelle della giovane influencer. Le ultime skin di Fortnite hanno infatti mostrato come Epic voglia creare skin con volti incredibilmente simili ai personaggi di riferimento (vedi Ninja, John Wick, Harley Quinn e altri) ed è quindi probabile che questo modello altro non sia che un "placeholder" in attesa della versione definitiva. Non ci sono invece dubbi sull'emote, che permette al personaggio di richiamare l'enorme fragola, simbolo di Loserfruit.

Aspettando la skin nel negozio oggetti, vi ricordiamo che è ufficialmente partito il countdown all'evento Doomsday di Fortnite.