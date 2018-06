Fortnite, spuntano indizi sulla stagione 5: TV, ologrammi e countdown su Switch!

A quanto pare, Epic Games lo sta facendo ancora. Stiamo per entrare nell'ultima parte della Stagione 4, e la compagnia ha già cominciato a disseminare indizi misteriosi sulla quinta stagione, che a meno di stravolgimento dovrebbe partire il prossimo 12 luglio.

Questa volta, però, non ci sono comete in arrivo location in pericolo, ma dei televisori che mostrano un'immagine ritraente il covo dei cattivi vicino alle Spiagge Snob. All'interno del covo stesso, inoltre, è apparso un misterioso ologramma accanto al razzo. Gli indizi però non finiscono qui! I televisori della versione per Nintendo Switch, al posto dell'immagine del covo, stanno trasmettendo un countdown che termina esattamente tra due giorni, giovedì 19 giugno! Cosa accadrà? Mentre vi scriviamo, il conto alla rovescia non sembra essere presente nelle altre edizioni del gioco.

Cosa ne pensate? A quanto pare, ci aspettano altre settimane di misteri e speculazioni! Intanto, cogliamo l'occasione per segnalare che sono apparse in rete le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4, che saranno attive a partire dalla mattina di giovedì 21 giugno. Nel frattempo potete continuare a dedicarvi alle sfide della Settimana 7, tra le quali è inclusa Segui la mappa del tesoro trovata a Parco Pacifico.