Fortnite: spuntano i primi dettagli sulle modifiche incluse nel prossimo aggiornamento

Nei prossimo giorni Fortnite riceverà il consueto aggiornamento settimanale che, oltre a nuovi contenuti e sfide, apporterà alcuni miglioramenti all'esperienza di gioco.

Epic Games ha già annunciato che introdurrà la nuova Mitragliatrice Leggera, che vanterà un'elevata cadenza di fuoco e un caricatore molto esteso da ben 100 proiettili. Sarà caratterizzata, tuttavia, da tempi di ricarica più lunghi del normale.

In rete, intanto, sono trapelati anche alcuni dettagli sulle criticità che verranno sicuramente risolte con il prossimo aggiornamento dedicato a Battaglia Reale, ovvero:

Un problema grafico che provoca un ritardo nel caricamento degli oggetti più piccoli.

Un bug che impedisce ai fucili SMG di ricaricarsi correttamente.

Un bug che impedisce alle armi di fare fuoco quando viene utilizzato lo schema dei comandi Professionista del Combattimento.

Gli sviluppatori, intanto, sono al lavoro per risolvere anche altre problematiche segnalate, come quella che fa precipitare i giocatori attraverso le costruzioni nemiche e un'altra che impedisce di ottenere l'ombrello dopo la prima Vittoria Reale. Non è chiaro, al momento, se queste modifiche verranno incluse nel prossimo update settimanale, oppure nel seguente. Vi terremo aggiornati al riguardo. Segnaliamo, infine, che nella giornata di ieri sono trapelate le sfide della Settimana 9 di Fortnite Battaglia Reale che inizierà giovedì 19 aprile.