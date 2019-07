Fortnite: la Squadra Crisalide invade il negozio; modifiche per la Trio Cash Cup

Il numero di costumi e oggetti disponibili in Fortnite Battaglia Reale ha ormai diventato mastodontico, ma Epic Games non sembra per nulla intenzionato a porre un freno all'aggiunta di nuovi contenuti. Nella notte, nel negozio di gioco ha fatto il suo debutto il nuovo Set Crisalide.

Come il nome lascia chiaramente intendere, il set è composto da una serie di skin ispirate agli insetti. Frullio (raro, 1.200 V-Buck) include un dorso decorativo a forma di ali di farfalla, mentre Carapace (raro, 1.200 V-Buck) porta sulle sue spalle un bruco. A completare il set ci pensa il piccone a tema Acchiappamosche (non comune, 500 V-Buck).

Intanto, Epic Games si è anche vista costretta ad intervenire sulle regole di uno dei tornei attualmente in corso, ovvero Terzetti Coppa Cash (Trio Cash Cup), le cui finali si svolgeranno stasera dalle 19:00 alle 22:00. Nelle intenzioni iniziali, le uccisioni avrebbero dovuto garantire il recupero di 50 punti salute o scudo e 50 materiali. A causa di un bug, tuttavia, ciò non avveniva, pertanto la compagnia ha modificato in corsa le regole settandole allo stesso modo della modalità Arena. Purtroppo, ciò ha portato con sé altri problemi, dal momento che il sistema di punteggi delle due competizioni è differente. Alla fine, la compagnia americana ha deciso di riportare la frequenza di raccolta dei materiali ai livelli standard e di disabilitarne il recupero a seguito di un'uccisione.

Ne approfittiamo per segnalarvi, che l'atteso evento live Cattus vs. Dogger prenderà il via sabato 20 luglio alle ore 20:00!