Fortnite: sta calando la Nebbia sulla Mappa di Gioco!

Recentemente, la mappa di gioco di Fortnite sta riservando continue sorprese ai videogiocatori attivi all'interno del Titolo di Epic Games.

Nel corso degli ultimi giorni, gli Utenti sono infatti stati spettatori della comparsa di una misteriosa Sfera di Ghiaccio, sospesa al di sopra dell'area di Picco Polare, mentre le TV presenti nella mappa di Gioco hanno iniziato a trasmettere allerte meteo e, in seguito, uno strano conto alla rovescia. Nel corso della giornata di ieri, inoltre, la Sfera sospesa ha cambiato aspetto, rivelando al suo interno la presenza di una figura il cui aspetto sembra rimandare al tanto vociferato Re dei Ghiacci. Intorno alla Sfera è inoltre comparso una sorta di Orologio.

A tutto ciò si è aggiunto, nel corso delle ultime ore, un'ulteriore modifica. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, numerosi Utenti di Fortnite hanno notato la comparsa nella mappa di gioco di una leggera nebbia, che, pur non risultando eccessivamente fitta, sembra stia influenzando la visibilità dei giocatori, soprattutto in talune aree. Il manifestarsi di questo nuovo evento atmosferico, insieme al fatto che il conto alla rovescia di cui vi abbiamo parlato dovrebbe terminare proprio questa sera intorno alle ore 20:00, ha spinto molti giocatori ad attendersi il verificarsi di un imminente ed importante evento in-game. Nei giorni scorsi sono emersi numerosi rumor in merito all'approssimarsi di una Tempesta di Ghiaccio: che sia la volta buona per vederci più chiaro?