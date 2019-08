Fortnite Stagione 10 accoglie il nuovo aggiornamento oggi 20 agosto: tutti i dettagli

È tempo di cambiamenti per Fortnite: Battaglia Reale: il noto battle royale è infatti pronto a ricevere un nuovo aggiornamento nel corso della giornata di martedì 20 agosto.

Nello specifico, il celebre titolo di Epic Games si prepara ad accogliere il content update 10.10, come comunicato dall'account Twitter ufficiale di Fortnite. Tramite il cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, infatti, il team di sviluppo ha reso noto che il battle royale è pronto per un nuovo aggiornamento, che sarà pubblicato nel corso della mattinata di oggi, martedì 20 agosto. In particolare, l'update 10.10 sarà reso disponibile in-game a partire dalle ore 8 AM ET, corrispondenti alle ore 14:00 del fuso orario italiano. Il Tweet specifica che, per questa volta, non sono previsti periodo di downtime: Fortnite Battaglia Reale continuerà dunque ad essere attivo come di consueto per l'intera giornata. Per quanto riguarda le novità che saranno introdotte da questo nuovo Content Update, Epic Games non ha fornito indicazioni specifiche, invitando i giocatori ad attendere la pubblicazione delle Patch Note.



In chiusura, vi segnaliamo che il team di Fortnite: Battaglia Reale ha recentemente introdotto delle modifiche relative ai soldati giocattolo. Inoltre, la community di dataminer attiva sul gioco sembra aver individuato alcuni leak sulle Sfide della Settimana 4.