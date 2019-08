Fortnite Stagione 10: in anteprima skin, deltaplani, picconi, dorsi e nuove emote

La Stagione 10 di Fortnite è ufficialmente iniziata con l'aggiornamento 10.0 e introduce il tema dei viaggi nel tempo. Grazie al sempre certosino lavoro dei dataminer possiamo ora dare uno sguardo ai primi oggetti cosmetici della nuova stagione.

Tra questi troviamo skin, emote, deltaplani, dorsi, animali, coperture ed emote. Tra le prime skin del Battle Pass 10 segnaliamo Crystal, B.R.U.T.E. Navigator, B.R.U.T.E. Gunner, Bronto, Bubble Bomber, Bravo Leader, Bone WASP e Facet, qui sotto trovate una carrellata degli oggetti trapelati, molti dei quali purtroppo ancora senza nome.

La Stagione 10 di Fortnite ha introdotto le missioni in aggiunta alle consuete sfide della settimana, inoltre è ora disponibile anche il Pass Battaglia Stagione X con relative ricompense, tra cui la skin esclusiva Lord-X, accessibile esclusivamente acquistando il Battle Pass e non reperibile in altro modo.

E' difficile dire quando i nuovi contenuti saranno resi disponibili, come da tradizione Epic aggiornerà quotidianamente il negozio di Fortnite, possiamo aspettarci quindi che gli oggetti svelati dai dataminer possano venire pubblicati a scaglioni nel corso della Stagione 10.