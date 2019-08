Fortnite Stagione 10: apparso un telescopio a Magazzino Muffito, punta al meteorite

Un nuovo telescopio è apparso sulla mappa di Fortnite Stagione 10, nei pressi di Magazzino Muffito. Lo strumento ottico è puntato verso il meteorite, che minaccioso continua ad avvicinarsi verso l'isola di Battaglia Reale.

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, un nuovo telescopio è apparso sui tetti di Magazzino Muffito. Lo strumento è puntato verso il meteorite, lasciando chiaramente intendere che qualcuno è interessato a osservarlo e a studiarlo. Non a caso, sotto il tetto dell'edificio in cui è posto il telescopio è presente un laboratorio con varie strumentazioni di ricerca, a ulteriore dimostrazione che il meteorite è oggetto di studio nel mondo di Fortnite.

Che impatto avrà il meteorite sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10)? Cambierà radicalmente la conformazione dell'isola, creando una nuova area? Magari introducendo delle nuove meccaniche?

Del resto, non è la prima volta che un meteorite si schianterebbe sull'isola di Battaglia Reale, dando vita a nuove aree di gioco. Per saperne di più sui futuri sviluppi della mappa di Fortnite Stagione 10, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games.

Intanto, grazie al recente lavoro svolto dai dataminer, è emerso un video-leak che mostra come cambierà Neoinclinato in versione western. Voi cosa vi aspettate dai futuri cambiamenti della mappa di Fortnite Stagione 10?