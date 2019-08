Fortnite Stagione 10: cosa sono le Zone Fenditura e dove trovarle

Vi abbiamo già parlato delle principali novità della Stagione 10 di Fortnite. Tra queste, la mappa di Battaglia Reale ha accolto al suo interno le Zone Fenditura: in questa mini-guida vi spieghiamo cosa sono e dove trovarle all'interno dell'isola.

Il tema principale della Stagione 10 di Fortnite è quello dei viaggi nel tempo. Le Zone Fenditura non sono altro che dei portali del tempo, in grado di far viaggiare i giocatori da un'epoca all'altra.

Grazie alle Zone Fenditura, alcune aree della mappa hanno cambiato completamente il proprio volto. Al momento ce ne sono tre in tutta l'isola di Battaglia Reale:

Sponde del Saccheggio , l'area con l'enorme sfera luminosa

, l'area con l'enorme sfera luminosa Città Pinnacoli , la città a tema far west nella quale non è possibile costruire o distruggere gli oggetti, che ha sostituito Neopinnacoli

, la città a tema far west nella quale non è possibile costruire o distruggere gli oggetti, che ha sostituito Neopinnacoli Corso Commercio, l'area che ha sostituito Grandi Megazzini nella quale si aggirano dei pericolosi mostri

Le Zone Fenditura non sono altro che nuove aree della mappa, situate al posto di vecchie location ora ambientate in un'altra epoca storica. Vi abbiamo indicato le loro posizioni sulla mappa riportata a fondo pagina.

Seguendo le indicazioni riportate sul video proposto in cima, inoltre, sarete in grado di completare la missione dei Mondi si Scontrano che richiede di visitare le Zone Fenditura.