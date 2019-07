Fortnite Stagione 10: data, orario di lancio e nuovo Pass della Battaglia

Come sappiamo, la Stagione 10 di Fortnite inizierà giovedì 1 agosto, Epic Games non ha ancora annunciato l'orario preciso per l'arrivo dell'aggiornamento ma possiamo fare alcune ipotesi sulla base di quanto accaduto in passato.

I più recenti aggiornamenti sono stati pubblicati alle 14:00, ora italiana, nei mesi scorsi però gli update di lancio delle nuove stagioni sono sempre stati resi disponibili tra le 10:00 e le 12:00, ora italiana. Anche in questo caso possiamo aspettarci un downtime previsto per le 10:00 del mattino con successiva messa offline del gioco e arrivo della patch tra le 12:00 e le 14:00.

Insieme all'aggiornamento 10.0 di Fortnite farà la sua comparsa anche il nuovo Pass della Battaglia, in vendita a 950 V-Buck (9.99 euro). I contenuti saranno annunciati durante la mattinata del primo agosto, al momento dunque è difficile sapere cosa conterrà esattamente il Battle Pass Stagione 10.

I viaggi nel tempo di Fortnite saranno quasi certamente uno dei temi portanti della nuova stagione, oltre a probabili eventi a tema estivo. La Season 10 terminerà tra dieci settimane e più precisamente a metà ottobre, quando prenderà il via la Stagione 11 che ci accompagnerà fino a Natale. A questo punto, restiamo in attesa del primo teaser ufficiale che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.