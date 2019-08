Fortnite Stagione 10: dataminer scova riferimenti alla location 'Moisty Palms'

La Stagione 10 di Fortnite ha finalmente fatto il suo atteso debutto all'interno del battle royale, portando con sè il consueto carico di novità e stravolgimenti.

La mappa di gioco è infatti stata protagonista di diversi cambiamenti, tra i quali spicca certamente il ritorno di una location sparita dall'area nel corso delle precedenti stagioni di Fortnite. Sull'isola del battle royale ha infatti fatto la propria comparsa Magazzino Muffito, ritornato a presenziare nel mondo di gioco dopo più di un anno di assenza. Questa, tuttavia, potrebbe non essere l'unico cambiamento in termini di location che Epic Games ha in serbo per il gioco.

In particolare, sembra suggerirlo un elemento segnalato dal dataminer attivo su Reddit con il nickname di "Ep8Script". Quest'ultimo ha infatti condiviso sul noto forum un elemento interessante: si tratta della presenza all'interno della patch della versione 10.0 di Fortnite di riferimenti ad una presunta location denominata "Moisty Palms". Il nome sembra suggerire una possibile fusione tra le aree di Moisty Mire - Putrido Pantano e di Paradise Palms - Palmeto Paradisiaco. Che sia in arrivo qualche sorpresa? Purtroppo, per scoprire se quanto evidenziato dal dataminer rappresenta effettivamente un indizio sulla futura evoluzione di Fortnite, non ci resta che attendere!



Sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 10 di Fortnite, che già serba qualche mistero: la community ha infatti recentemente avvistato uno strano portale a Neoinclinato.