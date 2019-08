Fortnite Stagione 10: un glitch svela i nomi delle sfide settimanali in arrivo

Come ormai ben saprete, nella Stagione X di Fortnite Battaglia Reale le sfide settimanali hanno subito dei profondi cambiamenti e hanno ora una struttura completamente diversa rispetto a quanto visto negli scorsi due anni.

Ora, infatti, abbiamo dei blocchi di missioni con tanto di nome e versione "prestigio", la quale consente ai giocatori di completare una versione più complessa degli obiettivi per sbloccare stili alternativi dei costumi presenti nel Pass Battaglia 10. Sebbene i sette gruppi di missioni in arrivo nelle prossime settimane siano ancora oscurati, pare che alcuni giocatori siano riusciti a scoprirne il nome grazie ad uno strano glitch.

Ecco di seguito i titoli delle missioni in arrivo:

Worlds Collide

BlockBuster

A Helping Hand

Knights of Honor

Hotdrop / Smash & Grab

Boogie Down

Space Race

Stando a quanto dichiarato da alcuni appassionati, le missioni Boogie Down potrebbero avere le emote come protagoniste e, ci conseguenza, chiedere al giocatore di eseguire le danze del gioco in svariati punti della mappa. Non è quindi da escludere che nella versione prestigio di queste sfide si debba viaggiare per la mappa con l'obiettivo di ballare in più di un luogo senza morire. Dai nomi delle altre missioni possiamo inoltre aspettarci l'arrivo di nuovi stravolgimenti per la mappa, tra i quali potrebbero essercene uno a tema medievale e uno a tema spaziale.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulle missioni in arrivo prossimamente, vi ricordiamo che con l'aggiornamento di oggi Neopinnacoli si è trasformata in una città in stile Far West, luogo in cui non è possibile distruggere o costruire. Avete già letto dell'arrivo del Fucile di Precisione Automatico in Fortnite?