Fortnite Stagione 10: un leak svela le sfide Smash & Grab della Settimana 4

A pochissimo tempo dall'arrivo delle sfide I Mondi si Scontrano della Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale, ecco che un nuovo leak ci svela con largo anticipo tutte le sfide in arrivo il prossimo giovedì, intitolate Smash & Grab.

Ecco di seguito tutti i compiti che dovrete portare a termine la prossima settimana per ottenere stili alternativi, punti esperienza e livelli del Pass Battaglia:

Cerca un forziere entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia (0/3)

Atterra in un punto caldo in partite diverse (0/3)

Infliggi danni agli avversari entro 30 secondi dall'utilizzo di un trampolino di lancio (0/100)

Cerca 2 forzieri a distanza di 30 secondi l’uno dall'altro (0/3)

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/3)

Apri una cassa rifornimenti entro 10 secondi dal suo atterraggio (0/3)

Infliggi danni agli avversari in luoghi caldi (0/200)

Cerca un forziere e una scatola di munizioni entro 30 secondi dall'atterraggio dal Bus della Battaglia (0/3)

Distruggi i droni contenenti il bottino entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia (0/3)

Elimina un avversario entro 30 secondi dall'utilizzo di una piattaforma di lancio (0/1)

Raccogli tre oggetti leggendari in un’unica partita (0/3)

Raccogli 100 unità di ciascun materiali entro 60 secondi dal momento dell’atterraggio dal Bus della Battaglia (0/100)

Elimina nemici in un punto caldo (0/3)

Non sappiamo ancora quali siano le missioni standard e quelle prestigio, quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere maggiori informazioni al riguardo.

In attesa di scoprire anche le prossime missioni a tempo limitato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida a tutte le missioni Gli Avanzi di Fortnite. Avete già trovato tutti i Memoriali al Cubo Kevin in giro per la mappa di Fortnite Battaglia Reale?