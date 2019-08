Fortnite Stagione 10: il mech BRUTO subirà a breve un pesante depotenziamento?

In attesa di capire se e quando assisteremo alla trasformazione Western di Neoinclinato, la community di Fortnite comincia ad acquisire esperienza il nuovo veicolo BRUTO. Sono già in molti, però, a ritenere che questo mech debba essere depotenziato o, addirittura, rimosso dall'isola del battle royale.

Vista la mole di messaggi pubblicati in tal senso dai membri dei forum videoludici di ResetEra e Reddit, gli sviluppatori di Epic Games potrebbero aver già raccolto le preoccupazioni degli appassionati, attivandosi per modificare i parametri e le funzionalità di uno degli elementi di gameplay più importanti della Stagione 10 di Fortnite.

Stando alla risposta data a un utente della community da un non meglio specificato "esperto e collaboratore" di Epic conosciuto come Gab V, infatti, sembra proprio che gli autori statunitensi abbiano già previsto di operare un pesante depotenziamento (o "nerf") del BRUTO, presumibilmente limitandone l'agilità nei movimenti, l'ampiezza dei salti, la quantità di danni assorbiti dalla corazza e la potenza di fuoco. Il mech BRUTO della Season X, inoltre, dovrebbe essere rimosso dalle modalità competitive, salvo poi essere reintrodotto con gli update futuri nella sua forma depotenziata come accaduto in passato con la Girosfera Baller o l'aereo X-4 Stormwing.