Fortnite Stagione 10: ecco quando andranno offline i server

Mancano solo poche ore al lancio ufficiale della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale e c'è grande curiosità sulle possibili novità in arrivo nel gioco. Nel frattempo, Epic Games ha fornito i primissimi dettagli sul periodo di manutenzione che impedirà ai giocatori di accedere ai server per un breve lasso di tempo.

A partire dalle ore 10:00 italiane di domani mattina, 1 agosto 2019, i server andranno offline per consentire agli sviluppatori di apportare tutte le modifiche necessarie al gioco e, ovviamente, di pubblicare l'aggiornamento con tutti i nuovi contenuti. Come al solito, Epic Games ha ufficializzato solo ed esclusivamente l'orario di inizio della manutenzione e non quello in cui tutto tornerà alla normalità. A meno che qualcosa non vada storto (ci auguriamo proprio di no), i server dovrebbero tornare in funzione ad ora di pranzo o poco dopo.

In attesa di mettere le mani su tutte le novità della prossima stagione, vi ricordiamo che alcuni dei costumi della Stagione 10 di Fortnite sono stati già mostrati nell'ultimo trailer con protagonista il vecchio Jonesy.

Sapevate che Epic Games ha annunciato una nuove competizione per il suo battle royale intitolata Fortnite Championship Series? Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata al nuovo trailer della Stagione X di Fortnite, pubblicato nel corso del pomeriggio.