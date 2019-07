Fortnite Stagione 10: quando inizia e cosa possiamo aspettarci?

Fortnite Stagione 10 è in dirittura di arrivo, ma cosa possiamo aspettarci dalla nuova season del popolare Battle Royale di Epic Gamess? La compagnia ha iniziato a pubblicare una serie di teaser in vista del lancio, cerchiamo di fare chiarezza.

Fortnite 10: quando inizia?

Siete in ansia per l'inizio della Stagione 10 di Fortnite? Non preoccupatevi, l'attesa non sarà troppo lunga, in quanto la nuova stagione prenderà ufficialmente il via giovedì primo agosto, con Fortnite offline previsto per le 10:00 del mattino, a cui seguirà la consueta pubblicazione dell'aggiornamento 10.0, con il rollout che dovrebbe terminare tra le 12:00 e le 15:00, ora italiana. Il down dovrebbe essere più lungo del previsto e coinvolgerà tutte le piattaforme: PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android.

Novità Fortnite Stagione 10

Il tema di Fortnite Stagione 10 non è stato ancora svelato da Epic ma questo sembra essere legato in qualche modo alla fantascienza oppure... al futuro. Si parla insistentemente dei viaggi nel tempo come tema principale di questa stagione, inoltre lunedì 29 luglio è stata diffusa una immagine teaser con protagonista un gigantesco robot dall'aria particolarmente aggressiva.

In queste ore la Sfera a Sponde del Saccheggio si sta trasformando continuamente, mutando il suo aspetto di ora in ora, proprio questo potrebbe essere l'evento scatenante che aprirà la Stagione 10 di Fortnite, ne sapremo di più tra pochissimi giorni.