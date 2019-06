Fortnite Stagione 10: i requisiti tecnici per PC subiranno dei cambiamenti

Nonostante ci si trovi ancora nel pieno della Stagione 9, sembra che in casa Epic Games si stiano già scaldando i motori per quella che sarà la Stagione 10 di Fortnite.

Tramite il proprio sito ufficiale, infatti, la software house ha condiviso con la community importanti informazioni in merito alla versione PC del gioco. I requisiti hardware relativi a quest'ultima subiranno infatti un'importante modifica. Protagonista dei cambiamenti è la scheda grafica utilizzata. Il team di Epic Games rende infatti noto che in occasione dell'esordio della Stagione 10 di Fortnite, sarà necessario disporre di una scheda grafica in grado di eseguire Microsoft DirectX 11. In verità, specifica la software house, quest'ultimo è sempre stato indicato come requisito di sistema per la versione PC di Fortnite. Tuttavia, fino ad ora il team aveva deciso di garantire comunque il supporto anche a schede grafiche meno recenti. Questo approccio verrà a cessare, appunto, con il lancio della Stagione 10. A chiusura del messaggio, il team specifica che "Questo ci permetterà di concentrare i nostri sforzi su sviluppo e test per ottimizzare ulteriormente l'esperienza di Fortnite per tutti i giocatori".



In attesa di maggiori informazioni su quella che sarà la Stagione 10 del gioco, segnaliamo che è stata recentemente introdotta la modalità Caccia all'Oggetto in Fortnite. Sulla mappa di gioco è inoltre apparso il Fortbyte 3.