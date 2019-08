Fortnite Stagione 10: segnalati problemi legati alla stabilità dei server

Nelle ultime ore è stato ufficialmente lanciato il nuovo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale, grazie al quale Epic Games ha dato il via all'attesissima Stagione X. Sembra però che non tutto stia filando liscio e sono in molti a lamentare problemi di stabilità dei server.

Se siete tra i giocatori che non riescono a godersi appieno la nuova stagione del battle royale, sappiate che gli sviluppatori sono a conoscenza delle problematiche, le quali stanno causando lag e ping molto alto. Al momento non esiste ancora una soluzione ed Epic Games sta lavorando senza sosta da questo pomeriggio per pubblicare il prima possibile un fix. Non è comunque detto che la soluzione preveda l'arrivo di un nuovo aggiornamento, dal momento che problemi simili potrebbero risolversi con i cosiddetti "aggiornamenti silenziosi", i quali non richiedono il download di nuovi file.

In attesa che tutto torni alla normalità, vi ricordiamo che i dataminer hanno già scoperto tra i nuovi file il fucile da cecchino automatico di Fortnite, probabilmente in arrivo la prossima settimana.

Sapevate che Ninja sta per lasciare Twitch? Il celebre streamer ha infatti stretto un accordo con Microsoft per portare i propri contenuti su Mixer.