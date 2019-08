Fortnite Stagione 10: le Stelle segrete sono assenti a causa di un bug

Come molti giocatori di Fortnite saranno al corrente, al momento non è possibile ottenere le Stelle segrete della Stagione 10 di Battaglia Reale. Epic Games è a conoscenza del problema, e ha dichiarato che il bug verrà risolto con l'aggiornamento 10.10 in arrivo domani.

Come visto nelle season precedenti, anche nella Stagione 10 di Fortnite è possibile sbloccare delle schermate di caricamento segrete completando le varie missioni della settimana. All'interno di queste schermate, come al solito, è contenuto un indizio sulla posizione delle Stelle segrete. Il problema è che - al momento - recandosi nei luoghi puntati dall'indizio non è possibile raccogliere nessuna Stella segreta.

Questo succede a causa di bug legato alle Stelle della battaglia, ha confermato Epic Games nelle ultime ore. Per fortuna, ormai gli sviluppatori sono al corrente del problema e sono riusciti a localizzarlo, riuscendo a trovare una soluzione. Il bug delle Stelle segrete, infatti, verrà risolto nella giornata di domani con la pubblicazione dell'aggiornamento 10.10.

A partire da domani, dunque, sarà possibile ottenere le Stelle della battaglia segrete. Intanto, per non farvi trovare impreparati, sulle nostre pagine trovate le guide che vi spiegano come completare le missioni Road Trip della Settimana 1 e le missioni Spara e Prega della Settimana 2, essenziali da portare a termine per ottenere le rispettive schermate di caricamento segrete.