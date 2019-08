Fortnite Stagione 10, tornano le sfide gratuite: ora si chiamano Missioni a Tempo

La Stagione X di Fortnite non ha portato con sé solamente nuovi contenuti, ma ha anche sancito la rimozione delle Sfide gratuite, sostituite da Missioni accessibili solo ai possessori del Pass. Tale decisione non ha incontrato il favore della comunità, per gran parte composta da persone che si sono sempre divertite senza spendere denaro vero.

Nelle ore successive al lancio della nuova stagione, in ogni caso, Epic Games ha fatto marcia indietro e ha introdotto le Missioni a tempo, una nuova tipologia di incarichi che a differenza delle Missioni classiche sono accessibili a tutti i giocatori di Fortnite.

Ciascuna Missione a tempo contiene 7 obiettivi che si sbloccano nel corso di una settimana e che forniscono ricompense di vario genere, tra cui Punti Esperienza, Stelle della Battaglia e una Schermata di Caricamento. Viene sbloccato un obiettivo ogni giorno e la missione scade dopo 7 giorni. Pertanto, dovete assicurarvi di completare tutti gli obiettivi di una data settimana prima che il settimo giorno finisca. Ogni settimana verrà aggiunta una nuova Missione a tempo, fino alla fine della Stagione X fissata per il 6 ottobre.

La Missione a tempo attuale si chiama Squadra B.R.U.T.O., e tra le altre cose permette di sbloccare la schermata di caricamento del nuovo veicolo mech B.R.U.T.O.. Al momento risulta disponibile solamente il primo obiettivo, ovvero "Gioca tre partite con un amico". Il prossimo verrà reso disponibile tra circa 2 ore.