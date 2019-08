Fortnite Stagione 10: dove trovare e come usare il nuovo veicolo BRUTO

Tra le novità della Stagione 10 di Fortnite c'è il B.R.U.T.O., un veicolo a forma di mech utilizzabile da due giocatori contemporaneamente. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarlo all'interno della mappa nel corso delle partire, e come utilizzarlo al meglio.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per utilizzare il B.R.U.T.O. nella Stagione 10 di Fortnite.

Dove trovare il B.R.U.T.O.

Nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10) sono presenti diversi B.R.U.T.I. pilotabili. Ma dove si trovano esattamente questi veicoli?

All'inizio di ogni partita, le posizioni dei B.R.U.T.I. vengono generate casualmente. Questo significa che tra un match e l'altro le location in cui trovare i B.R.U.T.I. potrebbero essere completamente diverse.

Fortunatamente, rintracciare la posizione di un B.R.U.T.O. è molto semplice: ciascuno di questi veicoli, infatti, viene segnalato sulla mini-mappa con l'icona di un mech. Tutto quello che dovete fare per trovarne uno, dunque, è raggiungere una delle posizioni della mappa contrassegnata da un'icona a forma di mech.

Come usare il B.R.U.T.O.

Questo veicolo può essere azionato da un massimo di due giocatori. Se lo usano in due, uno (il pilota) controlla il movimento, mentre l'altro (il mitragliere) fa piovere missili e colpi di fucile sugli avversari.

Più nello specifico, il pilota può scattare in combattimento, balzare alla vittoria con un Super salto e piombare di schianto su nemici e strutture a terra.

Il passeggero, invece, ha due armi a disposizione: un fucile pesante e un lanciarazzi. Di seguito elenchiamo le loro caratteristiche:

Fucile pesante

Dimensione caricatore: 10

Danno: 50

Moltiplicatore colpi alla testa: 1,5x

Lanciamissili

Spara fino a 10 missili contemporaneamente.

Tenendo premuto il grilletto inizia a caricare i missili.

Dopo aver rilasciato il grilletto o dopo che sono stati caricati 10 missili, tutti i missili verranno lanciati automaticamente.

Grazie alla meccanica dello Scudo supplementare, inoltre, sarà possibile consumare 200 unità di materiale qualsiasi per creare uno scudo personale che vi proteggerà dentro al mech per 5 secondi.

Quando siete a bordo del B.R.U.T.O., non convincetevi di essere invincibili. In realtà sarete molto esposti al fuoco nemico, soprattutto quando gli scudi si abbasseranno. Vi consigliamo caldamente di sfruttare la meccanica dello Scudo supplementare, e di adottare un approccio più offensivo e spregiudicato solo quando gli scudi saranno abbastanza carichi.

Cosa ne pensate di questo nuovo veicolo? Con l'occasione ricordiamo che sono state svelate tutte le ricompense del Pass Battaglia della Stagione 10 di Fortnite.