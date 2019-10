Fortnite Stagione 10: dove trovare la Stella segreta della Settimana 10?

Siamo arrivati alla Settimana 10 di Fortnite Stagione 10, e i giocatori del battle royale di Epic Games possono dedicarsi alle nuove missioni Ultima Fermata. Completandone almeno tre sbloccherete la relativa schermata di caricamento nascosta, ma dove si trova la Stella segreta di questa settimana?

Al contrario di quanto visto nelle settimane precedenti, la Settimana 10 della Stagione 10 di Fortnite non include nessuna Stella segreta da raccogliere, anche se è possibile sbloccare la relativa schermata di caricamento nascosta.

Completando le missioni Ultima Fermata, dunque, sarete in grado di sbloccare la schermata di caricamento della Settimana 10, anche se questa non contiene nessun indizio al suo interno sulla posizione della Stella segreta (dato che non c'è...). Questo significa che la schermata di caricamento avrà solo una funzione cosmetica, e che potrete sbloccarla come ricordo della Stagione 10 di Fortnite ormai volta al termine.

A tal proposito, ricordiamo che la Stagione 11 di Fortnite è stata rimandata, e che la nuova finestra di tempo in cui verrà lanciata dovrebbe essere compresa tra il 13 e il 17 ottobre. Nel frattempo, a partire dall'8 ottobre saranno disponibili le nuove Sfide a Tempo Straordinario, con la possibilità di ottenere diverse ricompense esclusive in attesa della Stagione 11 del battle royale di Epic Games.