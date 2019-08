Fortnite Stagione 10: dove trovare la Stella segreta della Settimana 4

Dopo aver completato almeno tre missioni della Settimana 4 di Fortnite Stagione 10, i giocatori del battle royale di Epic Games possono mettersi alla ricerca di una nuova Stella della battaglia segreta. In questa mini-guida vi spieghiamo come e dove trovarla.

Per ottenere la Stella segreta della Settimana 4 di Fortnite Stagione 10, prima di tutto bisogna completare almeno tre sfide delle relative missioni Tempesta di Rottami di questa settimana. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la prima missione che richiede di Consumare oggetti da raccogliere con glitch.

Dopo averlo fatto, i giocatori sbloccheranno la schermata di caricamento della Settimana 4, dove è contenuto l'indizio sulla posizione della Stella segreta. Vediamo dove si trova.

La posizione della Stella segreta della Settimana 4 di Fortnite Stagione 10

Dopo aver analizzato la schermata di caricamento in questione, abbiamo appreso che la Stella segreta della Settimana 4 si trova a nord-est di Scalini Scatenati, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la Stella segreta, potete guardare il video riportato in cima.

