Fortnite Stagione 10: dove trovare la Stella segreta della settimana 7

I giocatori di Fortnite Stagione 10 che hanno completato almeno tre missioni Estate Succosa possono cercare la Stella segreta della Settimana 7. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Le missioni Estate Succosa saranno disponibili per tutti i giocatori di Fortnite (anche per chi non possiede il Pass Battaglia) nella settimana compresa tra il 12 e il 19 settembre. Ogni giorno verrà resa disponibile una nuova missione: nel momento in cui riportiamo questa mini-guida, è disponibile la prima missione che richiede di effettuare eliminazioni con armi esplosive.

Dopo che avrete completato almeno tre missioni Estate Succosa, sbloccherete una schermata di caricamento segreta che contiene un indizio sulla posizione della Stella segreta della Settimana 7. Di seguito vi mostriamo dove trovarla.

La posizione della Stella segreta della Settimana 7 di Fortnite Stagione 10

Dopo aver analizzato la nuova schermata di caricamento segreta, abbiamo appreso che la Stella segreta della Settimana 7 di Fortnite Stagione 10 si trova a Boschetto Bisunto, area che è stata reintrodotta con l'aggiornamento 10.30 di Fortnite. Questa zona è situata a sud-ovest dell'isola, nel bioma polare.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, la Stella segreta si trova all'interno del ristorante di Boschetto Bisunto. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete guardare il video proposto in cima.

Parlando delle nuove sfide disponibili per i possessori del Pass Battaglia della Stagione 10, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le missioni Spirito di Squadra.