Fortnite Stagione 10: dove trovare la Stella segreta della Settimana 8

Dopo aver completato almeno tre delle nuove missioni settimanali a tema gotico, i giocatori di Fortnite Stagione 10 possono mettersi alla ricerca della Stella segreta della Settimana 8. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Le missioni settimanali a tema gotico sono accessibili a tutti, anche ai giocatori che non possiedono il Pass Battaglia della Stagione 10. Se avete completato almeno tre di queste missioni, avete la possibilità di trovare la nuova Stella segreta della Settimana 8. Vediamo dove si trova.

La posizione della Stella segreta della Settimana 8 di Fortnite Stagione 10

Dopo aver analizzato la nuova schermata di caricamento segreta, abbiamo appreso che la Stella segreta della Settimana 8 di Fortnite Stagione 10 si trova a nord-est di Laguna Languida, sul cratere poco a sud delle pozze termali. Per individuare più facilmente il punto della mappa in cui si trova la stella, potete guardare l'immagine riportata a fondo pagina e il video proposto in apertura.

Queste missioni a tema gotico non sono che un antipasto dell'imminente evento di Fortnite x Batman, il nuovo evento del battle royale di Epic Games dedicato all'uomo pipistrello. Parlando invece delle altre sfide disponibili per i possessori del Pass Battaglia, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare tutte le missioni Corsa con la Tempesta.