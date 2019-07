Fortnite: la Stagione 10 è sempre più vicina, il primo teaser arriverà oggi?

Durante la finale della Fortnite World Cup 2019 Epic Games ha pubblicato il logo di Fortnite Stagione 10 che sembra anticipare il tema dei viaggi nel tempo. Manca poco all'avvio della nuova season e la campagna teaser potrebbe iniziare già oggi!

I viaggi nel tempo di Fortnite sembrano essere confermati anche dal fatto che la sfera a Sponde del Saccheggio si stia trasformando in queste ore, secondo quanto accaduto per le precedenti stagioni, Epic Games potrebbe pubblicare una prima immagine promozionale nel pomeriggio di oggi e continuare poi anche nei giorni di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, in attesa che la Stagione 10 prenda il via giovedì primo agosto.

Non ci resta che attendere poche ore per sapere se oggi pomeriggio avremo la prima immagine teaser della Stagione 10, nel frattempo vi segnaliamo che Epic Games sta regalando 1.000 V-Buck gratis e 15 Stelle della Battaglia a coloro che hanno avuto problemi con le ultime patch di Fortnite Mobile.