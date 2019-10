Fortnite: la Stagione 11 darà inizio al Capitolo 2? Nuovi leak su mappa, sfide e...barche!

Mancano ormai pochi giorni al lancio della Stagione 11 di Fortnite. In base alle ultime voci di corridoio rimbalzate in rete sulla scorta di un'immagine leak che sembrerebbe provenire proprio dall'Italia, con l'evento finale della Stagione 10 di Fortnite assisteremo all'inizio al Capitolo 2 del battle royale di Epic.

Come riferito dai canali social del popolare fansite Fortnite Insider, il nuovo rumor troverebbe conferma nell'immagine che vi lasciamo in calce alla notizia. Lo scatto, che sembrerebbe essere stato catturato da una schermata ingame o dalle anticipazioni di un messaggio pubblicato per errore sull'app iOS di Fortnite in lingua italiana, mostra il logo del Capitolo 2 e uno scorcio della nuova mappa di Fortnite, anch'essa oggetto di diversi leak nel corso delle ultime settimane.

A dispetto della scarsa risoluzione e definizione dell'immagine, osservandola con attenzione possiamo notare in maniera molto chiara la presenza di montagne in lontananza (la nuova mappa sarà ambientata su di una penisola o su un continente e non più su un'isola?) e di un vasto complesso di fiumi e di laghi, sulla cui superficie vediamo sfrecciare delle barche.

Qualora risultassero veritiere, queste indiscrezioni comporterebbero una profonda trasformazione delle dinamiche di gameplay di Fortnite Battaglia Reale, come nella progressione delle Sfide da portare a termine per sbloccare skin e oggetti, ma anche nell'esplorazione stessa della mappa (specie se venissero confermate le enormi dimensioni della nuova regione ingame e le barche). Per scoprire cosa ha in serbo per noi Epic Games, quindi, non ci resta che attendere fino alle ore 20:00 italiane di domenica 13 ottobre per assistere all'evento The End di Fortnite e, subito dopo, all'arrivo della Stagione 11.