Fortnite Stagione 11: spuntano dei misteriosi numeri attorno al buco nero

Sono oltre 1 milione gli spettatori su Twitch a fissare il buco nero di Fortnite, tutto ciò che è rimasto del mondo di gioco dopo l'evento finale della Stagione 10. Stando alle ultime segnalazioni dei giocatori, attorno al black hole stanno iniziando a spuntare dei numeri alquanto misteriosi.

L'evento finale di Fortnite Stagione 10 ha distrutto l'isola di Battaglia Reale, risucchiando l'intera mappa in un buco nero. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, attorno al buco nero sono iniziati a spuntare dei numeri misteriosi come 87. Ma non solo: nel momento in cui riportiamo la notizia, la community ha segnalato anche la comparsa di altri numeri, tra cui 11, 146, 15 e 62.

Cosa vogliono dire questi numeri? Si tratta di qualche indizio inerente la Stagione 11 di Fortnite, che da un momento all'altro dovrebbe finalmente debuttare per tutti i giocatori? Allo stato attuale, è davvero difficile dare un significato a queste cifre.

Intanto, i server di Fortnite sono ancora offline per manutenzione, in attesa che venga finalmente lanciata la nuova season. Stagione che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe portare con sé numerose novità, tra cui una nuova mappa con tanto di barche. Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli e informazioni da Epic Games.