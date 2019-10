Fortnite Stagione 11: teaser di Epic Games ne ricorda l'imminente debutto

Manca ormai davvero poco alla fine della Stagione 10 di Fortnite: Battaglia Reale ed i giocatori attivi sul battle royale si stanno preparando ad accogliere le novità che la Stagione 11 del battle royale porterà con sé.

A ricordare l'importante appuntamento ci pensa anche la stessa Epic Games, tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, sul quale è stato pubblicato un teaser dell'evento. Il cinguettio, disponibile in calce, recita infatti: "La Fine è vicina. 48 ore...". L'immagine allegata al Tweet immortala inoltre diversi personaggi mentre salutano un Bus della Battaglia intento ad allontanarsi in un cielo rischiarato dalle tinte del tramonto. Il teaser conferma così definitivamente l'imminente esordio della Stagione 11 di Fortnite: Battaglia Reale.



Recentemente, a segnalare l'approssimarsi dell'evento conclusivo della Stagione 10 del battle royale è comparso un conto alla rovescia all'interno del mondo di gioco. L'inesorabile incedere di quest'ultimo, che può essere ammirato dall'area di Magazzino Muffito, rivela che l'appuntamento è fissato per le ore 20:00 di domenica 13 ottobre. In questa data, i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale saluteranno ufficialmente l'attuale Stagione, per dare incontro ad una nuova trasformazione dell'Isola di gioco. Sui cambiamenti che saranno introdotti, Epic Games non si è sbottonata, ma, recentemente, un misterioso leak potrebbe aver svelato alcune informazioni in merito. Cosa vi aspettate dalla Stagione 11?