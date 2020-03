Fortnite Stagione 2: tutte le Armi Mitiche e come ottenerle

Dopo avervi spiegato come sbloccare le skin oro della Stagione 2 di Fortnite, in questa guida vediamo come ottenere tutte le armi mitiche: Fucile Miao Miao di Miaoscolo, Fucile d'assalto di Skye, Rampino di Skye, Pistola a tamburo di Mida, Mitragliatrice di Brutus e Arco esplosivo di Nitroglicertina.

Per ottenere ogni arma mitica è necessario eliminare il relativo boss presente nella nuova mappa di Fortnite Stagione 2. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come sbloccare la Mitragliatrice di Brutus

Per ottenere questa mitragliatrice dovete eliminare Brutus, l'agente Spettro che potete incontrare all'interno della Grotta, una delle nuove location presenti sull'isola di Fortnite. Brutus sarà pesantemente corazzato, quindi cercate di armarvi al meglio prima di affrontarlo a viso aperto.

Come sbloccare la Pistola a tamburo di Mida

Questa pistola è ottenibile sconfiggendo il boss Mida, personaggio che potete trovare nella location Agenzia, al centro della mappa. Anche Mida può vantare molti punti scudo, motivo per cui vi consigliamo di equipaggiarvi al meglio prima di affrontarla.

Come sbloccare l'Arco esplosivo di Nitroglicertina

L'arco esplosivo in questione viene droppato dal boss Nitroglicerina, il capo degli Spettri che può essere incontrato nella location Il Pozzo. Mentre lo affrontate, prestate attenzione ai gruppi di scagnozzi presenti nei dintorni che cercheranno di proteggerlo.

Come sbloccare il Fucile d'assalto di Skye

Per ottenere questo fucile d'assalto dovete visitare la location Lo Squalo, farvi strada fra gli scagnozzi ed eliminare il boss Skye. Anche in questo caso, assicuratevi di armarvi di tutto punto e prepararvi al meglio allo scontro.

Come sbloccare il Rampino di Skye

Skye è l'unico boss che droppa al 100% due armi. Oltre al Fucile d'assalto, infatti, dopo aver sconfitto Skye otterrete anche il suo Rampino, strumento che vi consentirà di spostarvi più rapidamente all'interno della mappa.

Come sbloccare il Fucile Miao Miao di Miaoscolo

Questo fucile viene droppato dal boss Miascolo, personaggio che potete incontrare all'interno dello Yacht, la stessa location che vi abbiamo consigliato di visitare per portare a termine la sfida ruba i piani della sorveglianza e consegnali. Non vi resta che affrontare Miascolo e sconfiggerlo.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i boss, potete guardare il video riportato in cima.