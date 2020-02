Fortnite: con la Stagione 2 arriverà un nuovo materiale per la costruzione?

Nelle ultime ore sono sempre più numerosi gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale sicuri di aver scoperto una delle principali novità in arrivo con la Stagione 2.

Gli utenti in questione sono praticamente certi dell'arrivo di un nuovo materiale per la costruzione: l'oro. Di recente, infatti, i dataminer hanno scovato al centro dell'isola una gran quantità di oggetti completamente d'oro e, secondo alcune teorie, potrebbe trattarsi di oggetti particolarmente rari che una volta distrutti con un piccone permettono al giocatore di raccogliere una quantità limitata del materiale per le costruzioni, molto più resistente del metallo. C'è anche chi sostiene che questo materiale potrebbe essere immune ad alcune armi e, anziché distruggersi all'impatto, si scioglierebbe lentamente. Che sia questo il motivo principale per il quale Epic Games ha di recente introdotto il Chaos Engine in Fortnite Battaglia Reale? Ad avvalorare questa ipotesi c'è anche una particolare skin scoperta svariate settimane fa dai dataminer e che potremmo trovare proprio tra le ricompense premium del Pass Battaglia della Stagione 2.

Vi ricordiamo che per scoprire quali novità siano in arrivo nel gioco dovremo attendere i primi teaser in arrivo la prossima settimana sui canali social ufficiali degli sviluppatori. Non è da escludere che la stagione possa chiudersi con un grosso evento, dal momento che i giocatori si stanno imbattendo in strani avvenimenti nella mappa di Fortnite.