Fortnite, Stagione 2: in arrivo le frasi in stile Overwatch ed Apex Legends?

Continua il lavoro degli inarrestabili dataminer su tutti i nuovi file di Fortnite Capitolo 2 introdotti con l'aggiornamento di ieri, il quale come ben saprete ha ufficialmente dato il via alla Stagione 2. Secondo gli ultimi leak, tra le novità in arrivo prossimamente potrebbero esserci anche dei nuovi tipi di "emote".

Parliamo di quelle che i dataminer definiscono Urla e dovrebbero essere qualcosa di molto simile alle frasi che si possono far pronunciare ai vari eroi di Overwatch ed Apex Legends. Stando a quanto dichiarato dai leaker, si tratta di una nuova categoria di oggetti che troveremo nel negozio del battle royale e pare ci sia già una prima collezione di frasi nascosta tra gli ultimi file di gioco. Tra queste troviamo l'immancabile riferimento a Leeroy Jenkins e una citazione di una delle epiche gesta di Bugha alla finale della Fortnite World Cup 2019, evento dal quale è uscito vincitore.

È molto probabile che in futuro arrivino anche delle speciali emote che, alla loro esecuzione, permetteranno di ascoltare delle vere e proprie canzoni. Dopotutto nei menu delle impostazioni sono chiari i riferimenti alla musica sotto copyright e il recente video apparso sul canale YouTube ufficiale del gioco ci permette di ascoltare la canzone più apprezzata dai troll del web: Never Gonna Give You Up di Rick Astley.