Fortnite Stagione 2: in arrivo la skin di Cal Kestis da Star Wars Jedi Survivor?

Come avrete ormai notato, negli ultimi giorni gli insider di Fortnite Capitolo 4 sono un fiume in piena e stanno svelano un quantitativo incredibile di informazioni relative ai contenuti in arrivo con la Stagione 2. Oltre ai contenuti del Battle Pass, questi utenti potrebbero aver anticipato anche un'altra collaborazione di rilievo.

Se l'evento crossover con Attack on Titan avrà un ruolo centrale nella stagione per via dell'introduzione del dispositivo di movimento tridimensionale, sembrerebbe che anche a Star Wars verrà dedicato un piccolo spazio. Al momento i dataminer non sono in grado di fornire dettagli specifici, ma hanno confermato di aver scovato all'interno dei file del battle royale gratis una serie di riferimenti ad una coppia di skin maschili che fanno parte del set di Guerre Stellari. Viste le tempistiche, è davvero improbabile che il set di elementi cosmetici non abbia nulla a che vedere con l'imminente Star Wars Jedi Survivor, il gioco Respawn Entertainment in uscita il prossimo 28 aprile 2023.

Ed è proprio intorno a tale data che potremmo assistere al debutto del costume di Cal Kestis e di un altro personaggio proveniente dal gioco, magari l'uomo dalla chioma bianca che abbiamo visto nel primo trailer del gioco.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Epic Games ha già confermato quand'è che Fortnite andrà offline per accogliere la Stagione 2.