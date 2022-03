Fortnite Stagione 2: quando si potrà tornare a costruire?

Tra le numerose novità introdotte dall'arrivo di Fornite Capitolo 3: Stagione 2, spicca sicuramente la rimozione della possibilità di costruire pareti o altri strumenti nel corso della partita.

I partecipanti alla Battaglia Reale perdono così uno degli elementi distintivi del free to play, ampiamente utilizzato dalla community sia sul fronte offensivo sia su quello difensivo. Per compensare tale scelta, Epic Game ha reso disponibili alcuni strumenti alternativi, tra scatti, spallate e la possibilità di arrampicarsi su piattaforme sopraelevate. Nonostante ciò, il cambio di paradigma per le partite di Fortnite resta decisamente notevole.

Per fortuna, sembra che la rimozione delle dinamiche di costruzione non sia destinata ad essere permanente. A segnalarlo sono molti noti dataminer attivi in Fortnite: Battaglia Reale. Stando a questi ultimi, in particolare, la modifica di gameplay dovrebbe restare operativa solamente per un periodo di tempo limitato. Il test, in particolare, dovrebbe concludersi in meno di dieci giorni, con il termine ultimo previsto per la giornata di martedì 29 marzo 2022. Per il momento, tuttavia, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte di Epic Games.



In attesa di ulteriori delucidazioni, ai frequentatori dell'isola di gioco non resta altro da fare che padroneggiare scatto e arrampicata in Fortnite Capitolo 3: Stagione 2.