Fortnite Stagione 2: al centro del nuovo teaser c'è la skin di Afrodite

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 è in dirittura d'arrivo ed Epic Games continua a stuzzicare gli appassionati del free to play pubblicando ogni giorno un nuovo teaser. Dopo aver mostrato le immagini di Zeus e Ade, il team di sviluppo ha mostrato un terzo teaser dedicato ad un'altra divinità greca.

L'immagine in questione mostra infatti Afrodite, la dea dell'amore nota soprattutto per la sua bellezza. Sebbene l'immagine non permetta di cogliere ogni dettaglio di questo costume, è evidente che si tratti di un personaggio dall'estetica molto curata e dalla cui schiena fuoriescono due enormi ali che, con tutta probabilità, si potranno sbloccare grazie al prossimo Pass Battaglia sotto forma di deltaplano.

Dopo questi tre teaser che mostrano i costumi di Zeus, Ade ed Afrodite, c'è ora grande curiosità sulla quarta ed ultima anticipazione che verrà pubblicata da Epic Games, poiché potrebbe essere quella relativa alla skin legata alla collaborazione che farà parte del Battle Pass. Vi ricordiamo infatti che gira voce della possibile presenza del costume del giovane Kratos nel pass della Stagione 2 di Fortnite, visto che sarebbe perfetto per via del tema stagionale.

Per chi non lo sapesse, alcuni insider hanno anche parlato della possibilità di vedere arrivare nel negozi oggetti anche le skin di Hercules e Xena in Fortnite Capitolo 5.