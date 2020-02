Fortnite, Stagione 2: come attivare le risoluzioni stretched su PC

Da qualche giorno è nuovamente possibile abilitare nella versione PC di Fortnite Battaglia Reale una risoluzione stretched, particolarmente apprezzata dai giocatori professionisti del titolo Epic Games.

Queste particolari risoluzioni alterano le proporzioni del gioco e aumentando il FOV (Field of View), ovvero il campo visivo che non può essere in alcun modo regolato attraverso le impostazioni grafiche. Il primo passo da seguire per modificare la risoluzione del battle royale è quello di accedere ai file del vostro profilo di Fortnite e, per farlo, bisogna cliccare sulla lente d'ingrandimento di Windows 10 (o, in alternativa, premere il tasto Windows + R), scrivere "%localappdata%" senza virgolette nel campo di testo e premere invio. Se avete fatto tutto correttamente, vi ritroverete davanti ad una serie di cartelle tra le quali dovrete individuare quella che prende il nome di "FortniteGame". Entrate in questa cartella e poi in quelle chiamate Saved, Config e WindowsClient. Nell'ultima citata dovreste trovare il solo file "GameUserSetting.ini", fatene una copia di sicurezza per ripristinare le impostazioni iniziali nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto.

Prima di aprire il file bisogna cliccarci sopra con il tasto destro del mouse, selezionare proprietà e rimuovete la spunta da "sola lettura" nel caso in cui ve ne sia una. A questo punto non resta che aprire GameUserSetting e inserire i valori della propria risoluzione stretched:

ResolutionSizeX=1440

ResolutionSizeY=1080

LastUserConfirmedResolutionSizeX=1440

LastUserConfirmedResolutionSizeY=1080

DesiredScreenWidth=1440

DesiredScreenHeight=1080

LastUserConfirmedDesiredScreenWidth=1440

LastUserConfirmedDesiredScreenHeight=1080

Prima di uscire dal file assicuratevi di aver salvato le modifiche apportate e subito dopo riapplicate la spunta su "sola lettura" nelle proprietà. Nell'esempio di sopra abbiamo elencato le impostazioni per giocare alla risoluzione 1440x1080, ma potreste provare una delle seguenti risoluzioni semplicemente cambiando i valori delle voci in questione:

1024×768

1280×960

1280×1024

1440×1080

1600x1080

Per essere sicuri che la stretched sia stata applicata correttamente nel gioco è consigliabile rivedere il filmato dell'Agente Brutus nella schermata del Pass Battaglia. Nel caso in cui voleste rivedere il filmato, vi basterà sostituire il numero 1 con uno 0 nella stringa ""("ERG.Camera.Henchmen.SkullDude.Intro", 1)" del file GameUserSettings.

