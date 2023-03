Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 0

Ora che le ambientazioni cyberpunk giapponesi hanno raggiunto l'isola di Fortnite con la stagione intitolata MEGA, il titolo gratis ha accolto anche un nuovo set di sfide che permettono di velocizzare i progressi nel Battle Pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Scopri luoghi indicati presso MEGA City (0/3) - Ricompensa: 12.000 Punti Esperienza

La prima sfida settimanale è davvero semplice, poiché non vuole che si faccia altro che scoprire i punti d'interesse che vanno a comporre la nuova sezione dell'isola. Nella porzione sud-est della mappa vi sono infatti quattro diversi luoghi nominati: il primo è Mega City e gli altri sono Fonti Fatue, Riccio in Rete e Crocevia Kenjutsu. Al fine di completare la sfida, non dovete fare altro che sbloccare gli ultimi tre luoghi citati esplorandoli, anche in partite diverse. Se volete velocizzare il tutto, salite a bordo di un veicolo e sfrecciate in giro per l'area di colore blu dell'isola per scoprire tutti questi punti in una sola partita. Se non sapete come raggiungere Fonti Fatue, Riccio in Rete e Crocevia Kenjutsu, date un'occhiata alla mappa che abbiamo preparato per voi e che potete trovare in calce alla guida.

Attiva Ottimizzatori in una partita singola (0/3) - Ricompensa: 12.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso si tratta di una missione semplicissima, poiché per attivare tre ottimizzatori in una singola partita occorre sopravvivere fino al termine del match e usare i power-up man mano che vengono resi disponibili. Se proprio non riuscite a completare la missione nelle modalità tradizionali, potete avviare una partita in Rissa a Squadre, che vi permetterà di accumulare i tre ottimizzatori senza che le morti possano ostacolarvi in alcun modo.

Ripristina salute o ottieni scudi mentre sei su una sbarra da grinding (0/100) - Ricompensa: 12.000 Punti Esperienza

Il completamento di questa sfida è legato ai binari colorati che si possono trovare in giro per Mega City e che, come avrete notato, permettono di spostarsi rapidamente tra un punto e l'altro. Il vostro obiettivo è curarvi oppure ottenere scudo mentre state utilizzando questo strumento: il sistema più veloce per completare la sfida è atterrare a Mega City, raccogliere un paio di pozioni scudo grandi e poi berle durante l'uso della sbarra.

Danneggia avversari con il fucile a pompa Marasma (0/750) - Ricompensa: 12.000 Punti Esperienza

Per portare a termine questa sfida non dovete fare altro che accumulare danni inflitti con il nuovo fucile a pompa chiamato Marasma. Se faticate a danneggiare gli avversari nelle partite tradizionali, provate a procurarvi uno shotgun di questo tipo in Rissa a Squadre, così da poter continuare ad utilizzarlo anche in caso di morte, magari sugli avversari distratti o inattivi.

Respingi giocatori con la Lama cinetica (0/3) - Ricompensa: 23.000 Punti Esperienza

Una delle principali novità di Fortnite MEGA consiste proprio nell'introduzione di una nuova arma corpo a corpo, ovvero la Lama Cinetica. Questa letale katana può essere recuperata all'interno dell'abitazione in stile giapponese situata a Crocevia Kenjutsu, uno dei punti d'interesse che si può trovare nei paraggi di Mega City, nella sezione più a sud della mappa. Una volta nell'edificio, andate alla ricerca dei piedistalli sui quali sono poggiate le katane ed interagiteci per raccoglierle. A questo punto, equipaggiate la lama e utilizzate l'attacco con il grilletto destro (RT su Xbox, R2 su PlayStation) per respingere i giocatori.

