Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 1

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Doctor Strange è arrivato in Fortnite Capitolo 3 in occasione del debutto della Stagione 2. Ad accompagnare il grande aggiornamento troviamo le solite sfide della Settimana 1, fondamentali per sbloccare tutte le skin del pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Usa la torcia per riparazioni per riparare un veicolo (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La torcia per riparazioni è un nuovo oggetto raro (ovvero uno di quelli con lo sfondo di colore blu) che può essere trovato in giro nel corso della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3. Si tratta di uno strumento che permette di ripristinare la salute di un veicolo e solitamente si trova all'interno di officine e garage. Una volta trovato uno di questi gadget, fate fuoco su un qualsiasi veicolo (sempre che non vi imbattiate in un'auto già danneggiata) e poi riparatela fino a completare la sfida.

Spendi Lingotti (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida classica delle ultime stagioni di Fortnite, dal momento che i Lingotti d'Oro non hanno subito alcun tipo di modifica con l'ultimo aggiornamento del battle royale. Accumulate questa valuta completando le taglie, aprendo i forzieri ed eliminando i nemici e poi spendeteli presso uno dei vari personaggi o in uno dei distributori automatici sparsi in giro per l'isola. Una volta spesi 500 lingotti, la sfida sarà completata.

Sali su una sporgenza entro tre secondi dall'inizio di uno scatto (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice, poiché si può completare in una manciata di secondi e coinvolge una delle nuove meccaniche introdotte nella Stagione 2, ovvero la possibilità di arrampicarsi sulle sporgenze. Per completare l'incarico occorre aggrapparsi ad una sporgenza pochi istanti dopo uno scatto. Se non sapete come funzionano le nuove meccaniche, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come arrampicarsi e scattare in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2.

Raccogli un fucile pesante a tamburo e una mitraglietta da combattimento in una partita singola (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Altra sfida particolarmente semplice, sebbene in questo caso sia necessario avere un pizzico di fortuna. L'obiettivo è infatti quello di trovare e raccogliere due armi specifiche nel corso di una partita, ovvero il fucile pesante a tamburo e la mitraglietta da combattimento. Sappiate che non importa la rarità delle armi, l'importante è che raccogliate entrambi entro la fine della partita.

Esamina forzieri sui dirigibili dell'OI (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una delle novità della Stagione 2 consiste proprio nella presenza di enormi dirigibili dell'Ordine Immaginario che vegliano su alcuni punti d'interesse della mappa. A bordo di questi velivoli sono presenti soldati dell'OI e i loro classici forzieri di colore nero che contengono bottino di alto livello: per completare l'incarico dovete salire su uno qualsiasi di questi dirigibili e aprire un totale di tre forzieri, anche in partite diverse. Sappiate che potete atterrare direttamente sui dirigibili oppure sfruttare le zipline che permettono di salire a bordo in pochi istanti.

Lanciati per 150 metri da un cannone d'assedio (0/150) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Ai lati dei dirigibili dell'Ordine Immaginario potete trovare delle piccole piattaforme con un cannone: sappiate che queste armi fisse non servono solo a sparare pericolosi proiettili, ma con la pressione di un'apposito tasto consentono al giocatore di lanciarsi lontano e raggiungere rapidamente qualsiasi luogo. Per completare la sfida dovete quindi utilizzare questo sistema e cercare di calcolare la traiettoria per massimizzare la distanza di lancio (vi suggeriamo di mirare in alto).

Danneggia forze dell'OI (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso, il metodo più rapido per il completamento dell'incarico consiste nel salire a bordo di uno dei tanti dirigibili dell'Ordine Immaginario, sui quali si aggirano diverse guardie OI che possono essere danneggiate. In alternativa, potete raggiungere la vecchia Caverna Celata, il cui nome sulla mappa è ora Caverna di Comando: qui si nascondono numerosi soldati che potete danneggiare con qualsiasi arma per completare la sfida.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida con tutti i consigli su come eseguire una spallata in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2.