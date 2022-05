Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 10

Mentre inizia ad essere sempre più credibile il recente leak che anticipa l'arrivo di Indiana Jones e Darth Vader in Fortnite Capitolo 3, ecco che arriva l'ultima sfilza di incarichi settimanali dell'attuale stagione del battle royale targato Epic Games.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Entra in un veicolo entro 10 secondi dall'atterraggio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come potete intuire, si tratta di una sfida davvero immediata per chi ha una conoscenza anche solo superficiale della mappa di Fortnite. Basta infatti atterrare in un'area della mappa come Pinnacoli Pendenti per fare in modo da atterrare e, nel giro di una manciata di secondi, saltare a bordo di un qualsiasi veicolo. Sappiate che anche le torrette vengono considerate veicoli e potreste pensare di salire su una di queste per prepararvi alle successive sfide di cui vi parleremo in questa guida.

Monta una tenda dall'Avamposto dei Sette (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche questa sfida non richiede grossi sforzi da parte dei giocatori, poiché non occorre fare altro che raccogliere una tenda e montarla lanciandola nei pressi di un qualsiasi Avamposto dei Sette, come quello situato sulla montagna innevata a nord di Caverna di Comando. Vi ricordiamo che oltre a poter trovare le tende come loot, potete interagire con quelle già montate per aggiungerle all'inventario.

Ripara una torretta utilizzando una torcia per riparazioni (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di un incarico molto simile a quello visto qualche settimana fa e legato alla riparazione dei veicoli. Una volta trovata una torcia per le riparazioni, colpite ua qualsiasi torretta fino ad infliggerle almeno 300 punti danno (occhio a non distruggerla) e poi procedete con la riparazione per completare la sfida.

Usa un Medi-Nebbia mentre scivoli (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questo incarico: raccogliete uno spray curativo ed utilizzatelo durante una scivolata. Sappiate che non è possibile curarsi se la salute è al massimo, quindi fate in modo da subire danni cadendo, facendovi sparare da una guardia dell'Ordine Immaginario o salendo sulle fiamme di un falò.

Usa un'emote in cima a un avamposto dell'OI (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

In giro per la mappa di Fortnite Capitolo 3 sono presenti numerose strutture di colore nero appartenenti all'Ordine Immaginario. Questa sfida vuole che i giocatori raggiungano la parte più elevata di queste strutture per poi eseguire una qualsiasi emote presente nel loro armadietto. Potete trovare una di queste torri di colore nero sulla collina a sud-est di Pinnacoli Pendenti.

Usa una torretta montata per danneggiare veicoli (0/1.200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come molte altre sfide di questa settimana, anche l'incarico in questione si può completare molto facilmente nell'area intitolata Pinnacoli Pendenti. Nella parte più a sud dell'area (quella sulla quale affaccia la torre dell'Ordine Immaginario) potete trovare una torretta montata, ovvero la postazione di combattimento con la mitragliatrice e non quella con il cannone in grado di sparare il giocatore. Salite su una di queste postazioni e fate fuoco sui numerosi veicoli nei dintorni. Nel caso in cui non dovessero esserci mezzi a vista, guidatene uno fino a raggiungere un punto visibile dalla torretta.

Danneggia avversari con una mitragliatrice leggera (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

L'ultima sfida di questa seconda stagione del Capitolo 3 di Fortnite, che è giunta nel gioco per prendere il posto dell'incarico legato all'Acceleratore colpito da un fastidioso bug, non è molto difficile da completare. La mitragliatrice leggera è un'arma molto comune nel battle royale e, per chi non lo sapesse, è quell'enorme fucile automatico caratterizzato da un caricatore molto ampio. Il vostro obiettivo è quello di infliggere un totale di 500 punti danno con l'arma e, come al solito, potete accanirvi sui soldati dell'Ordine Immaginario o su Slone, presso l'Acceleratore.

Avete già letto tutti i dettagli sull'evento Collisione che segnerà la fine della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3?