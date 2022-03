Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 2

Mentre la raccolta fondi di Fortnite per l'Ucraina raggiunge i 100 milioni di dollari, il team di sviluppo del battle royale introduce le nuove sfide della Settimana 2 del Capitolo 3, utili per sbloccare tutte le skin del pass.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Viaggia per 300 metri su un Corazzato (0/300) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Quando si parla di Corazzato in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 si fa riferimento al possente carro armato dell'Ordine Immaginario. Per completare la sfida in questione occorre salire a bordo di uno di questi nuovi veicoli e percorrere un totale di 300 metri. Ovviamente non è fondamentale completare la sfida in una sola partita ed è possibile accumulare i progressi salendo più volte sul Corazzato. Se non sapete come trovarne uno, sappiate che è possibile trovare un carro armato ad est di Caverna di Comando, il punto d'interesse sotto il controllo dell'Ordine Immaginario.

Danneggia gli avversari con un’arma esotica (0/150) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Per chi non lo sapesse, le armi esotiche sono quelle armi speciali caratterizzate dallo sfondo azzurro (non blu, come quelle rare). Uno dei metodi più semplici per portare a compimento questo incarico è quello di parlare con la Leader della Squadra delle Coccole a Campo Coccole. Tra le opzioni che si visualizzano a schermo parlando col personaggio vi è anche quella grazie alla quale si può acquistare un revolver esotico, con il quale danneggiare gli avversari o i membri dell'Ordine Immaginario per completare la sfida.

Visita Santuario, Pinnacoli Pendenti e Caverna di Comando (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Non c'è molto da dire su questa sfida, che chiede al giocatore di visitare i tre importanti luoghi della mappa del battle royale. Non è necessario visitarli tutti in una sola partita, quindi potete anche decidere di avviare tre match diversi e atterrare ogni volta in un punto diverso.

Infliggi danni da fucile pesante agli avversari entro 5 secondi dall'inizio di uno scatto (0/200) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Sulle nostre pagine potete trovare una guida dedicata proprio a come eseguire uno scatto in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Per completare la sfida dovete procurarvi un qualsiasi fucile a pompa e danneggiare un avversario entro cinque secondi dall'esecuzione dello scatto, che deve quindi essere molto breve. Potete sempre decidere di semplificare questo compito grazie alla modalità Rissa a Squadre, così da conservare l'arma anche in caso di morte e avere maggiori probabilità di completare la sfida.

Acquista un'arma di rarità Rara o superiore da un distributore automatico (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 possiamo trovare un gran quantitativo di distributori automatici. Per completare la sfida non dovete fare altro che interagire con uno di questi distributori per acquistare un'arma rara (blu) o superiore con i lingotti d'oro. Potete accumulare lingotti d'oro eliminando nemici, aprendo forzieri e completando taglie.

Distruggi strutture con Esplosivi Telecomandati (0/25) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida particolarmente semplice, visto che l'obiettivo non è quello di danneggiare nemici ma di distruggere le strutture con gli Esplosivi Telecomandati. Vi basterà quindi individuare quei punti della mappa in cui si sono presenti case dalle mura gragili per lanciare gli esplosivi e completare la sfida in qualche istante. Vi ricordiamo che al Campo Coccole è possibile trovare un personaggio che vende gli Esplosivi Telecomandati, così che non dobbiate aspettare di trovarli in maniera casuale nei forzieri.

Raccogli un’arma durante una scivolata (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è forse la sfida più semplice tra quelle proposte nella Settimana 2, visto che il giocatore può eseguire una scivolata anche su una superficie piatta e non bisogna far altro che tenere premuto il tasto per accovacciarsi durante lo scatto per attivare l'azione in prossimità di un oggetto e raccoglierlo.

