Fortnite Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 5

A poche ore dall'inaspettato debutto del costume di Moon Knight in Fortnite Capitolo 3, Epic Games ha aggiornato il suo popolare battle royale con le immancabili sfide settimanali, consentendo ai giocatori di completare gli incarichi della Settimana 5 e ottenere un bel po' di XP.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Colpisci alla testa le forze dell'OI con un fucile di precisione a Caverna di Comando o nel luogo di una battaglia (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La prima sfida della Settimana 5 è abbastanza complessa, poiché vuole che i giocatori trovino un fucile di precisione in uno dei due luoghi indicati e colpiscano un soldato dell'Ordine Immaginario alla testa per tre volte, anche in partite diverse. Se volete avere maggiori probabilità di riuscire nell'impresa, vi suggeriamo di atterrare a Caverna di Comando, poiché i soldati nel luogo di una battaglia sono perennemente in movimento e difficilmente potrete colpirli con precisione alla testa, a meno che non abbiate un'ottima mira.

Colpisci un avversario due volte usando il fucile pesante Ranger, senza subire danno (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è molto semplice e coinvolge l'arma introdotta nel battle royale giusto qualche giorno fa, ovvero il nuovo fucile pesante Ranger. Dal momento che si tratta di un'arma a colpo singolo, dovrete fare in modo da trovare un riparo tra un colpo e l'altro, poiché occorre non subire danno per completare la sfida. Il metodo più rapido per completare l'incarico è quello di raccogliere l'arma e accanirsi sui soldati dell'Ordine Immaginario, magari facendoli avvicinare alle strutture e sfruttando i momenti in cui stanno imbracciando un piccone per farsi strada.

Ottieni scudo usando le Pozioni scudo piccole in una partita (0/75) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Si tratta di una sfida particolarmente semplice, dal momento che dovrete utilizzare tre pozioni piccole nel corso di una singola partita. Vi ricordiamo che ogni poziuone scudo piccola ripristina 25 punti scudo e non è possibile per questi consumabili andare oltre il 50% della barra blu. Questo significa che dovrete farvi danneggiare per poter utilizzare una terza pozione e una buona idea è quella di posizionarsi davanti ad un soldato dell'Ordine Immaginario, molto meno aggressivo e preciso di un giocatore.

Danneggia un avversario entro 10 secondi da una salita (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Come spesso accade nella versione italiana di Fortnite Battaglia Reale, questa sfida contiene un piccolo errore di traduzione che potrebbe trarvi in inganno. Con il termine "salita", infatti, il gioco intende che il giocatore l'azione di aggrapparsi ad una sporgenza. Per completare l'incarico in questione occorre quindi scavacare una qualsiasi sporgenza ed infliggere danno ad un avversario o ad un soldato dell'Ordine Immaginario entro dieci secondi.

Cura le forze dei Sette con la Curannebbia nel luogo di una battaglia (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso c'è un piccolo errore di traduzione, poiché nel gioco non esiste alcun gadget con il nome Curannebbia e l'incarico non si riferisce ad altro che al Medi-Nebbia, ovvero lo Spray Medico di colore verde. Per completare la sfida in questione occorre trovare uno di questi consumabili, recarsi in un luogo di battaglia e spruzzare il composto su uno dei membri dei sette (quelli con il casco simile a quello di Origine) per curarlo. Per chi non lo sapesse, per utilizzare il Medi-Nebbia su un altro personaggio basta tenere premuto il tasto utile per mirare.

Cadi da 10 piani o più senza subire danno (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Se volete completare questo incarico in una manciata di secondi occorre che atterriate sul dirigibile dell'Ordine Immaginario sulla Caverna di Comando. Da qui potete saltare gi all'interno della struttura dell'OI, così da cadere per più di dieci piani e poi atterrare in acqua.

Danneggia veicoli avversari con un fucile di precisione pesante (0/600) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche in questo caso esiste un pratico trucco grazie al quale potrete completare l'incarico in pochi secondi. Procuratevi un fucile di precisione pesante e poi recatevi in un qualsiasi luogo sotto il controllo dell'Ordine Immaginario nel quale è possibile trovare un carro armato, uno dei quali è La Fortezza. Prendete bene la mira e sparate un colpo sul veicolo, così da infliggergli ben 600 punti di danno e completare la sfida in un batter d'occhio.

